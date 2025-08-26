Polo liceale, Pd attacca la Regione, “le 2 scuole sono nel caos, pronti alla mobilitazione”

“Il Partito Democratico di Enna contesta l’operato della destra al governo, che continua a calpestare la Scuola e la sua comunità, lasciando le istituzioni scolastiche nel caos”. Lo afferma il segretario del Pd di Enna, Giuseppe Seminara rilanciando l’allarme della Cgil e della Uil, come emerso in un articolo di ViviEnna, sulla mancata applicazione da parte dell’assessorato regionale alla Pubblica istruzione della sentenza del Tar che, di fatto, ha bocciato la fusione dei licei ennesi Farinato e Colajanni.

Comunità scolastiche nel caos

“Le due comunità scolastiche sono state abbandonate e lasciate nel caos, con gravi incertezze organizzative, calpestandone inoltre la dignità e le battaglie portate finora avanti” spiega Seminara che ha espresso solidarietà ai docenti, al personale, agli studenti e alle famiglie.

La mobilitazione

Il Partito Democratico annuncia mobilitazioni e così “rafforzare quanto già sostenuto dalla Federazione degli Studenti e dai Giovani Democratici che, per voce del segretario Fabio Di Natale, hanno condannato le politiche dell’Assessorato”.

“Meloni e Schifani stanno portando con le loro politiche la Scuola allo sfascio più completo: parlano di merito e trasformano scuole in caserme, parlano di riforme e fanno cassa accorpando scuole, eliminando istituti, distruggendo spazi di democrazia così da poter finanziare i loro spot elettorali” afferma Lillo Colaleo, membro della segreteria regionale PD.