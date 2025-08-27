Paura a Barrafranca, una palazzina va in fiamme, famiglie evacuate

Un incendio è scoppiato alle 17 in una palazzina situata in piazza Martiri della Libertà, a Barrafranca. Le fiamme, secondo quanto emerge nella ricostruzione dei vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, si sono originate dal secondo piano di un immobile a due piani.

La fuga delle famiglie

Per fortuna, non ci sono feriti ma le famiglie sono state evacuate per consentire ai pompieri di intervenire. Oltre alle due squadre di Enna, sul posto si sono recati i vigili di Piazza Armerina e si è reso necessario l’uso dell’autoscala e di un’autobotte. I pompieri, che stanno verificando le ragioni dell’incendio, hanno impedito la propagazione delle fiamme nelle palazzine vicine.