San Cristoforo, tanti turisti per la festa, appello dei commercianti di via Garibaldi

Con la messa solenne in Chiesa Madre, la processione del fercolo per le vie cittadine, il concerto di Angelo Famao alla villa comunale ed i giochi pirotecnici, si sono conclusi lunedì sera a Valguarnera i festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Cristoforo. Bilancio più che discreto per quella che è la principale festa dell’anno, quella del Santo Patrono.

Turisti e emigrati

Ad allietare per diversi giorni le serate della cittadinanza e dei tanti forestieri ed emigrati, oltre ai classici bar di via Sant’Elena aperti sino a notte inoltrata, sono stati principalmente il concerto dei Matia Bazar (nuova versione) ed Angelo Famao domenica sera. Ma di particolare rilievo il concerto lirico- musicale organizzato il 23 agosto dall’associazione “Giacomo Magno”, che ha riscosso per la bravura dei protagonisti, cantanti ed orchestra, vasto e forte consenso da parte del folto pubblico.

Il rammarico dei commercianti di via Garibaldi

Tuttavia si registra da qualche anno, in particolare da parte dei commercianti di via Garibaldi e piazza della Repubblica forte rammarico per il fatto che la maggior parte degli eventi vengono quasi

tutti organizzati presso la villa Falcone- Borsellino, tanto che le due strade principali, da anni fulcro della Festa, rimangono completamente e desolatamente vuote, visto che tutta la cittadinanza si riversa verso

via Sant’Elena, sede non solo di locali ma anche di eventi e spettacoli. Via e piazza principale spetrali, sparite commercialmente dai radar della festa.

La soddisfazione della sindaca

Ad animare piazza della Repubblica quest’anno solo i Matia Bazar e nulla più. Le “notti bianche” di via Garibaldi con tutti i negozi aperti sino a notte fonda, tanto per citare qualche esempio, rimangono

solo uno sbiadito ricordo. La sindaca Draià in ogni caso si manifesta soddisfatta per la riuscita della festa: “stanchi ma felici, con il cuore pieno di emozioni! Piazza della Repubblica e via Sant’Elena piene di

gente, giovani e meno giovani, resterà un’immagine indimenticabile. Abbiamo ridato vita -afferma- alle nostre tradizioni e, anche quest’anno, nulla è mancato”. Infine i ringraziamenti. “Grazie di cuore

a tutti: alle Forze dell’ordine, al Comandante dei Vigili Urbani Rino Scarpaci, ai volontari della Protezione Civile, agli operai del Reddito Minimo. Un grazie speciale alla mia squadra di governo: Carmelo

Auzzino, Sara Pecora, Gaetana Telaro e Andrea Di Cristina. Un ringraziamento particolare all’assessore Gianluca Arena per l’impegno dimostrato. E ancora grazie al Presidente del Consiglio Enrico

Scozzarella e ai consiglieri Lorenzo Scarlata e Francesca Ingari, solo facendo squadra si raggiungono i veri obiettivi.”