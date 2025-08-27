Strada interpoderale a Nissoria, finiti i lavori, sindaco, “saremo collegati con la Statale 117”
Sono stati completati i lavori di riqualificazione della strada interpoderale ricadente nelle contrade Torre, Fontana Fredda e Cipolla. Lo annuncia il sindaco di Nissoria, Rosario Colianni, che svela anche di aver recuperato delle somme, pari a circa 60 mila euro, proveniente da un ribasso d’asta.
Sindaco, “collegamento con la 117”
“Questa arteria consentirà di collegare il nostro comune non solo con le contrade sopra citate ma anche con la SS117 Leonforte/Nicosia” dice Colianni.