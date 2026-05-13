13 Maggio
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In auto con 4,5 chili di cocaina, trafficante di droga arrestato nel Catanese
Italpress - 13/05/2026
di Italpress
In auto con 4,5 chili di cocaina, trafficante di droga arrestato nel Catanese
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