Riabilitazione, avviso dell’Asp per reclutare un dirigente

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, con atto dello scorso 6 agosto, ha pubblicato un avviso pubblico straordinario per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente delle professioni sanitarie specificamente dedicato all’area della riabilitazione. La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli dei candidati e di un colloquio.

L’iniziativa dell’ASP ennese nasce dall’urgente necessità di colmare una posizione chiave attualmente vacante. Come specificato nell’avviso, la figura del dirigente delle professioni sanitarie per l’area riabilitativa risulta “necessaria e infungibile” per garantire un’adeguata gestione del personale che opera nel settore. Il ruolo riveste particolare importanza strategica nell’organizzazione sanitaria territoriale, considerando che il dirigente delle professioni sanitarie ha il compito di coordinare e supervisionare tutte le attività del personale tecnico-sanitario, garantendo standard qualitativi elevati nell’erogazione dei servizi riabilitativi. La procedura straordinaria per soli titoli e colloqui rappresenta una modalità di selezione più snella e veloce rispetto alle tradizionali procedure concorsuali, consentendo all’Azienda di accelerare i tempi di copertura del posto vacante.

L’avviso pubblico mira alla formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento dell’incarico dirigenziale. I candidati interessati dovranno dimostrare di possedere i requisiti specifici richiesti per la gestione del personale sanitario nell’ambito riabilitativo, un settore sempre più cruciale nel panorama sanitario territoriale e per la popolazione di riferimento.



