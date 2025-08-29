Stretta sulla malamovida, si firma protocollo in Prefettura

Il 4 settembre prossimo, in occasione di una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con inizio previsto alle ore 10.30, sarà firmato presso la Prefettura di Enna il Protocollo di intesa in materia di prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici.

Il Protocollo, che sarà sottoscritto, alla presenza delle Forze dell’Ordine, tra il Prefetto di Enna, i Sindaci dei comuni della provincia e le associazioni di categoria, è finalizzato a promuovere una maggiore consapevolezza delle situazioni di illegalità e a favorire il contributo di tutti nella relativa azione di prevenzione e contrasto, con l’auspicio che i gestori agiscano quali “sentinelle” delle “situazioni di illegalità e abusivismo” potenzialmente pericolose per i fruitori, oltre che pregiudizievoli per gli imprenditori rispettosi delle regole che le subiscono come concorrenza sleale.

Strutturato come Accordo a sistema «aperto», prevede la possibilità per i titolari degli esercizi pubblici di aderire, sul modello dei contratti per adesione, accettando le condizioni ivi previste, senza possibilità di richiederne la modifica, e su base esclusivamente volontaria.