Guasto alla rete idrica, Assoro senza acqua, tornano le autobotti

Guai alla rete idrica che alimenta il Comune di Assoro. A svelarlo è il sindaco, Antonio Licciardo, che parla di un “guasto alla pompa di sollevamento del pozzo Acquanova” che ha causato l’interruzione della “distribuzione dell’ acqua”.

I disagi

Una comunicazione arrivata nella serata di ieri e contestualmente il sindaco detta i tempi per il ritorno ad una situazione di normalità. “I tempi di ripristino – dice Licciardo – non sono attualmente stimanti ma comunque non prima della 24/36 ore. Dalle ore 10 sarà previsto il servizio sostitutivo a Santa croce e davanti ristorante Cortina con autobotte, con il supporto della protezione civile di Assoro e Nissoria”