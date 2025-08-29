Acqua contaminata, Mdt a Arera e Siciliacque, “siano resi noti i dati sui controlli”

Il Movimento per la difesa del Territorio ha scritto a Siciliacque e all’Arera per chiedere che siano resi noti i campionamenti sulla qualità dell’acqua erogata a Nicosia. Una richiesta dopo la recente ordinanza del sindaco di Nicosia che, per alcuni giorni, ha disposto il divieto dell’uso dell’acqua a causa di una contaminazione nella rete idrica.

Le richieste

Il Mdt, con il suo presidente, Fabio Bruno, sollecita Siciliacque ad avere accesso “ai parametri analizzati dalla vostra società, nell’ambito del vostro piano di autocontrollo, per tutti i campionamenti effettuati da inizio anno fino ad oggi, sia al potabilizzatore che nel punto di consegna al gestore per il territorio di Nicosia”.

All’Arera, principale organismo di controllo per la tutela dei consumatori e il monitoraggio della qualità dei servizi, il Mdt chiede “di vigilare affinché la società in questione fornisca tutti i dati da noi richiesti mediante accesso civico, nei previsti termini di legge, e di acquisire, anche tramite ispezioni, tutti i dati necessari per verificare che il gestore rispetti le tempistiche e i protocolli di autocontrollo”.