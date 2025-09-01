Parto nel giorno per diventare insegnante, i prof della Kore vanno in ospedale per l’esame

Ha sostenuto l’esame per accedere al corso di specializzazione per insegnanti di sostegno al San Marco di Catania dove era ricoverata perché in attesa di partorire il figlio. E così i tre docenti della Kore si sono spostati nella struttura sanitaria per venire incontro alle esigenze della donna, Laura, una 33enne, che dopo gli esami è diventata mamma.

Il primario

“Ho la pelle d’oca nel vedervi qui oggi – ha commentato il dottor Nino Rapisarda, primario di Ginecologia dell’ospedale San Marco di Catania – per aiutare questa ragazza che ha avuto un parto difficile. Un conto è parlare di parità di genere con facili slogan, un altro realizzarla. Grazie alla Kore, al suo rettore e al cipartimento di Scienze della formazione”.

Non poteva raggiungere Enna

Laura aveva avvisato la Kore che era impossibilitata a raggiungere la sede di Enna della Kore e così l’Ateneo, considerata l’eccezionalità dell’evento, ha optato disporre l’esame in ospedale, che fa parte del Policlinico di Catania, risolvendo l’emergenza nell’arco di meno di 24 ore.

Dove si è svolto l’esame

Il rettore dell’Uke, Paolo Scollo, anche lui ginecologo, ha emesso infatti uno speciale decreto, come scrive l’Ansa, che ha consentito ad una delle sottocommissioni di organizzare la prova d’esame direttamente nella struttura ospedaliera, con la collaborazione determinante del direttore generale dell’azienda San Marco, Gaetano Sirna, e del direttore sanitario, Antonio Lazzara. L’esame si è svolto nello studio del primario, con la presenza del personale sanitario, che si è detto “entusiasta e commosso per l’iniziativa e che ha garantito la pubblicità della prova concorsuale”.