Doccia con la sabbia per studentessa del Nord, “la gioia di stare a Enna è diminuita”

Nuove proteste per la qualità dell’acqua ad Enna. La segnalazione arriva da una studentessa che spiega di essere originaria del Nord Italia: nei giorni scorsi mentre stava facendo la doccia l’acqua era mista a sabbia.

Il racconto

“Se desidero farmi una doccia vorrei uscire pulita e profumata” ha riferito la donna, aggiungendo che “se avessi voluto la sabbia sarei andata al mare”. La studentessa afferma di aver comprato un doccino per fermare le impurità ma senza successo, anzi si è danneggiato irreparabilmente, e ripensa alla sua scelta di essersi recata ad Enna.

La delusione

“Sono una studentessa che dal Nord si è trasferita con tanta gioia: gioia che ogni giorno passato ad Enna, sta diminuendo sempre di più per queste problematiche”.