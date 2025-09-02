Grande successo per l’inaugurazione della mostra “Paolo Orsi da Akragas a Zancle” ad Assoro. Le iniziative in programma

Si è svolta ieri ad Assoro, al Museo di Santa Maria degli Angeli, l’inaugurazione della mostra itinerante dedicata a Paolo Orsi, con una grande e qualificata presenza di pubblico. Dopo i saluti del presidente di SiciliAntica Lorenzo Vicari e del sindaco Antonio Licciardo, sono intervenuti l’architetto Angelo Giunta, il parroco Orazio Macchione, l’Architetto Russo, presidente dell’Ordine degli Architetti di Enna, il presidente regionale di SiciliAntica Nunzio Condorelli Caff. Applaudita la relazione dell’archeologa Giuseppina Monterosso sui ritrovamenti orsiniani di Assoro.

La serata si è conclusa con il taglio del nastro, l’apertura della mostra e un rinfresco musicale d’eccezione, con i maestri François Parisi e Claudio Piro. Tra i presenti il Dirigente dell’Ambito Territoriale Scolastico di Enna-Caltanissetta Dott Giovanni Li Vigni.

L’iniziativa, promossa da SiciliAntica in collaborazione con il Comune di Assoro, proseguirà fino al 7 settembre con incontri, visite e approfondimenti dedicati alla figura del grande studioso roveretano ed al patrimonio archeologico del territorio assorino.

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 17:00 alle 21:00, mentre le varie attività si svolgeranno secondo un dettagliato ed intenso programma.

Per ulteriori informazioni:

• Associazione SiciliAntica (Comprensorio Assoro-Leonforte-Nissoria): siciliantica.assoro@gmail.com

• Tel. 350 0606565.

Luogo: Museo di Santa Maria degli Angeli, Via Angeli, ASSORO, ENNA, SICILIA