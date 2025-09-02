Regalbuto ricorda Riccardo Lombardi con una due giorni di dibattiti
Comunicati Stampa - 02/09/2025
Si terranno il 18 ed il 19 settembre prossimi a Regalbuto le celebrazioni per il 41esimo anniversario della morte di Riccardo Lombardi, politico, ingegnere, giornalista, partigiano e prefetto italiano, esponente storico del Partito socialista italiano.
Il programma prevede un incontro a partire dalle 10 di giovedì 18 settembre nei locali del cinema Urania in Piazza Vittorio Veneto, a Regalbuto, messo gratuitamente a disposizione dal Comune di Regalbuto, che patrocina la manifestazione. I lavori proseguiranno alle 15,30 fino alle 18,30 in cui sarà ci sarà il dibattito per costituzione della Fondazione Riccardo Lombardi.
Venerdì 19 settembre dalle 10,00 alle 12,30, sempre al cinema Urania c ci sarà la costituzione del Comitato promotore della Fondazione Riccardo Lombardi da istituire nell’inverno 2025/2026.