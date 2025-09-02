Tre kg di droga, armi e soldi falsi in un fondo agricolo sorvegliato dalle telecamere, un arresto

I carabinieri di Aidone e Valguarnera insieme ai militari dello Squadrone eliportato cacciatori Sicilia hanno arrestato in flagranza di reato un cinquantottenne di Aidone per detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti di varia natura, ricettazione e detenzione illecita di una pistola a matricola abrasa nonché per il possesso di numerose banconote in euro false.

Il deposito della droga

I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare all’interno di un fabbricato rurale e di un esteso fondo agricolo nella disponibilità dell’uomo, ritenendo che potessero esserci illegalmente sostanze stupefacenti nonché armi, hanno rinvenuto oltre trecento grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronte alle cessione ed in parte, riposta all’interno di un bidone occultato nel fondo agricolo, circa due chili di sostanza stupefacente di hashish suddivisa in panetti in parte già frazionati e pronti allo spaccio e più di un chilo di marijuana, occultata in tre sacchi in plastica.

Le telecamere

La perquisizione ha permesso di recuperare anche settantotto banconote in euro di vario taglio palesemente false, riportanti tutte lo stesso numero di serie, nonché un complesso sistema di video sorveglianza e monitoraggio finalizzato ad eludere eventuali controlli, e una pistola con matricola abrasa.