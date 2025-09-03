Pizza fest, a Enna il pullman della Polizia di stato per la campagna sulla sicurezza stradale

Si svolgerà ad Enna dalla giornata odierna e fino al 7 settembre p.v. una nuova edizione del “Pizza Fest”, un evento promosso dal C.N.A. di Enna unitamente all’Associazione Pizzaioli Ennesi e patrocinata dal Comune di Enna, all’insegna della convivialità e del buon cibo.

All’evento parteciperà anche personale della Polizia di Stato di Enna con l’intervento, nelle giornate dal 4 al 6 settembre, del Pullman Azzurro, il cui personale svolge attività di sensibilizzazione sui temi concernenti la guida sicura e la sicurezza stradale.

Il personale della Sezione Polizia Stradale di Enna, diffonderà, in particolare, nozioni sulle tematiche legate all’attività di prevenzione dell’infortunistica e sicurezza stradale con peculiare attenzione ai rischi e pericoli derivanti dalla guida sotto l’influenza di alcool o stupefacenti.

L’evento, che gli anni scorsi ha suscitato grande entusiasmo nei partecipanti, sarà l’occasione per coinvolgere la cittadinanza sulle tematiche trattate dalla Polizia di Stato, con l‘obbiettivo di garantire la sicurezza dei partecipanti e promuovere la cultura alla legalità.