San Calogero al buio, il Libero consorzio incolpa il Comune di Enna

Resta al buio la Provinciale 51 ” Strada di arroccamento sud-est San Calogero nonostante siano stati ultimati i lavori di manutenzione nell’ottobre del 2024. Un percorso strategico considerato che lega Enna Bassa con il capoluogo e in modo particolare con il Castello di Lombardia, sito di interesse turistico e culturale. Il Libero Consorzio fa sapere di aver provveduto con fondi propri derivanti dalle economie di gestione ad predisporre l’impianto di pubblica illuminazione, che doveva essere attivato dal Comune di Enna.

Il delegato alla Viabilità Cappa si rivolge ad assessore Palermo

Sulla questione è intervenuto il consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Salvatore Cappa, che si rivolgerà all’assessore comunale di Enna, Gaetana Palermo per sollecitare questo intervento ritenuto particolarmente utile e necessario. “E’ questa un’arteria di accesso al capoluogo di particolare interesse viario e turistico, oggi finalmente percorribile grazie al progetto di manutenzione realizzato dal Libero Consorzio ma che necessita di essere adeguatamente illuminata per renderla maggiormente sicura considerato l’afflusso veicolare, compresi i pullman turistici in visita al centro storico e al castello. L’Ente è stato lungimirante nel predisporre durante l’esecuzione dei lavori. Adesso tocca al Comune istallare i lampioni. Da parte nostra la massima collaborazione “.

Gli interventi previsti nel progetto hanno migliorato la percorribilità di questa importante arteria di collegamento con il capoluogo, lunga quasi 3 chilometri. E’ stato sostituito il pavimento stradale, collocate le barriere di sicurezza, realizzata la pulizia e sono state rifatte le cunette, costruiti i muretti di sostegno e installata la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale.