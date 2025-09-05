Stazione dei carabinieri, il comandante Patera in pensione, Giunta al suo posto

Nella Stazione dei carabinieri di Sperlinga, a seguito del pensionamento per il raggiungimento del limite di età del Luogotenente Carica Speciale Luciano Patera, il Comando del reparto è stato assunto dal Luogotenente Giuseppe Giunta. Patera, al termine della sua carriera, di cui gli ultimi ventitré anni trascorsi a Sperlinga, è stato sostituito dal Giunta, il quale, originario della vicina Gangi e proveniente dalla Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Enna, è conoscitore della parte nord della provincia avendo prestato servizio per lungo tempo presso l’Aliquota Radiomobile di Nicosia, competente anche su Sperlinga.

A Regalbuto invece il Maresciallo Capo Alberto La Delfa, Comandante di quella Stazione CC, ha vinto il concorso per Ufficiale dell’Arma, conseguendo il grado di Sottotenente. A breve lascerà l’attuale incarico dopo otto anni, per trasferirsi a Roma presso la Scuola Ufficiali per la frequenza del Corso Applicativo di durata biennale al termine del quale riprenderà la propria esperienza professionale sul campo. La Delfa, laureato in “Giurisprudenza” e in “Operatore della Sicurezza Sociale”, si è ben distinto in questi anni a Regalbuto contribuendo ad assicurare la gestione della Stazione operante in un territorio importante della provincia.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Alfredo Beveroni, nella circostanza ha inteso augurare ai due ispettori una proficua prosecuzione della loro carriera militare.