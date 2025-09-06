Il Comitato Senz’acquaenna sbarca all’Ars, martedì missione a Palermo

La crisi idrica dell’Ennese sbarca di nuovo a poalermo,. ad annunciarlo è il Comitato Senz’acquaenna che sarà ricevuto da due parlamentari di opposizione.

Lo sbarco all’Ars

L’appuntamento è previsto per martedì 10 settembre alle ore 11:00 quando una delegazione del Comitato sarà ricevuta nei locali dell’Assemblea Regionale Siciliana, per un incontro con due deputati di opposizione. Si tratta dell’onorevole Fabio Venezia del Pd e dell’onorevole Ismaele La Vardera, leader del Movimento Controcorrente.

Il Comitato fa sapere di aver ritenuto opportuno promuovere questo confronto diretto alla luce dell’interessamento alle vicende della crisi idrica di Enna da parte dei due parlamentari.

Una interrogazione e la ricerca di dialogo istituzionale

Ismaele La Vardera ha recentemente presentato un’interrogazione parlamentare a sostegno del Comitato in merito alla gestione idrica mentre per gli esponenti del Comitato fabio Venezia, “già disponibile a un incontro, rappresenta un ulteriore interlocutore istituzionale di rilievo”.

“L’obiettivo dell’iniziativa – dicono dal comitato – è favorire un dialogo costruttivo tra i due rappresentanti parlamentari, nella prospettiva di individuare soluzioni concrete e condivise a beneficio dell’intera cittadinanza. Il Comitato coglie l’occasione per ringraziare quanti continuano a manifestare sostegno e apprezzamento per l’impegno profuso”.

(nella foto uno dei momenti di protesta inscenati del Comitato)