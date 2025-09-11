Festa dell’Unità al Parco Proserpina di Pergusa

La Festa dell’Unità torna anche quest’anno a Enna, il 19/20 e 21 settembre presso il Parco Proserpina a Pergusa. Lo annuncia il segretario del Pd di Enna, Giuseppe Seminara,

“Tre giorni – dice Seminara – per ritrovarci come comunità, discutere insieme dei temi che contano, condividere idee e progetti, ma anche per rilassarci, ascoltare musica, mangiare e bere in compagnia. Dopo il grande successo dello scorso anno, siamo pronti a vivere una nuova edizione: dibattiti, spettacoli, stand, momenti di socialità e tanto divertimento. La Festa dell’Unità è da sempre un’occasione di incontro, di confronto e di festa popolare. Un luogo aperto a tutte e tutti, dove politica, cultura e convivialità si intrecciano Nei prossimi giorni condivideremo il programma completo e gli ospiti. Vi aspettiamo al Parco: portate amici e famiglia, la Festa è di tutti”