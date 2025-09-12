Francesco Occhipinti alla guida dell’Iacp di Enna

E’ l’avvocato Francesco Occhipinti il nuovo presidente dell’Iacp, Istituto autonomo case popolari di Enna. La decisione è stata assunta dalla giunta regionale, riunitasi oggi a Palazzo d’Orléans, che ha provveduto a compiere altre nomine.

Chi è il neo presidente dell’Iacp

Originario di Enna, 52 anni, Occhipinti vanta diverse esperienze: nel 2012 è stato commissario liquidatore del Consorzio acquedotto intercomunale tra i Comuni di Catenanuova, Centuripe, Maletto e Regalbuto mentre dal 2001 al 2011 è stato giudice onorario del Tribunale di Enna con funzione di giudice delle esecuzioni immobiliari, giudice monocratico civile e componente del collegio civile e fallimentare. E’ stato anche vicepresidente dell’Ente corpo volontari della Protezione civile di Enna, tra il 2001 ed il 2005 è stato consigliere di amministrazione presso l’azienda speciale ennese per la gestione del servizio idrico integrato della provincia di Enna.

Le altre nomine

Questi, invece, gli altri presidenti dei cda degli Istituti autonomi case popolari, su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità: ad Agrigento Pietro Medici; a Caltanissetta Calogero Valenza; a Messina Giuseppe Picciolo; a Palermo Francesco Riggio; a Ragusa Giovanni Moscato; a Siracusa Alessia Scorpo; a Trapani Vincenzo Scontrino; ad Acireale Antonino Garozzo.

I Consorzi universitari

A guidare i consigli di amministrazione dei Consorzi universitari, su proposta dell’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale, con funzione di presidente, saranno Antonino Mangiacavallo all’Empedocle di Agrigento; Corrado Bonfanti al Consorzio universitario Mediterraneo orientale (Cumo) di Noto; Domenico Arezzo a Ragusa; Gianluca Tumminelli a Caltanissetta.

In relazione alla nomina al vertice del Consorzio di Trapani si attende il perfezionamento dell’iter da parte dello stesso ente.