Lettere a ViviEnna, “elettori ennesi dalla memoria corta”

Pubblichiamo un intervento di Gianpiero Di Franco per la rubrica lettere a ViviEnna

Come tutti gli ennesi sanno bene si avvicinano le amministrative nella città ennese. Si ……manca meno un anno. Tutte le forze politiche cominciano i vari balletti, inciuci e accozzaglie politiche per entrare in amministrazione e governare la città.

Bene, anzi benissimo dal loro punto di vista. Adesso cominceranno a fare tutte quelle cose che in 4 anni non si sono preoccupati di portare avanti…….ma cari ennesi vi siete chiesti il perchè?

Ve lo dico io….la memoria degli elettori è corta , quindi meglio fare le cose all’ ultimo e così serve anche da passerella e buona condotta.

Peccato che gli elettori adesso stanno aprendo gli occhi e non cascano più in questi tranelli. Bisogna liberarsi da queste manette ( non fisiche ma simboliche) e non rimanere più schiavi in ostaggio dei soliti che ci usano a piacimento



