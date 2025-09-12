Il romanzo del sindaco di Gagliano tra i 200 libri più belli d’Italia

ll romanzo “Cenere”, di Vincenzo Giuseppe Baldi, sindaco di Gagliano, è tra i duecento libri più belli d’Italia 2025. A stabilirlo il Comitato di selezione, composto da venti istituzioni culturali tra biblioteche, centri culturali, sistemi bibliotecari e dai membri della Giuria dell’Associazione Culturale Cinema e Società di Lenola, organizzatrice del prestigiosissimo Concorso letterario “Tre colori 2025” abbinato al 27° Festival “Inventa un film” di Lenola, e da numerosi lettori e comitati di lettura.

L’emozione del sindaco

L’autore del libro, che è anche sindaco di Gagliano, commenta questo prestigioso riconoscimento: “Da parte mia un immenso grazie a tutti loro, all’appassionato infaticabile direttore artistico Ermete Labbadia e, con l’occasione, un grande grazie a tutti coloro che avendo letto il mio romanzo mi consegnano quotidianamente emozioni, pensieri e carezze. Cenere continua il suo viaggio denso di impareggiabili momenti di incontro, condivisione, semplicità e amicizia. Alla prossima tappa”.