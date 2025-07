Il sindaco di Gagliano vince il premio letterario Cosenza Città Federiciana

Giuseppe Baldi, sindaco di Gagliano e scrittore, ha vinto il XVII Premio Letterario Internazionale “Cosenza-Città Federiciana”, citazione speciale al romanzo Cenere. È il quarto premio conquistato da Cenere in questo primo anno di pubblicazione.

I premi del sindaco scrittore

Si tratta di un premio speciale per chi si è distinto per la qualità della sua opera, ottenendo comunque un apprezzamento dalla giuria. Un attestato di merito che sottolinea l’eccellenza o il valore particolare di un’opera. Nel 2024, Cenere aveva ottenuto il Premio Nazionale Artisti per Peppino Impastato; poi il Premio Taranto; successivamente il Premio Internazionale Lord Byron Porto Venere Golfo dei Poeti. Nel 2025 è arrivato il Premio Internazionale Mazara–Irene Marusso e adesso il Premio Internazionale Cosenza Città Federiciana. A questi premi si aggiunge il primo posto al Trailer Film Fest di Roma con il booktrailer del libro. Siamo vicinissimi alla ristampa – dice l’autore – il libro sta piacendo molto e molti apprezzamenti ha avuto di recente anche a Torino in occasione del salone del libro”.