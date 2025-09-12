Non può incassare il bonus idrico alle Poste, “il gestore non ha fornito la password”
Enna-Cronaca - 12/09/2025
Rischia di perdere il bonus idrico un cittadino ennese a causa di un problema legato ad una password. Lo denuncia il Comitato Senz’acqua Enna che ha raccolto la testimonianza dell’utente il quale, poco tempo fa, si è recato in un ufficio postale per riscuotere il bonus ma con sua amara sorpresa non può incassarlo.
La scadenza ed il rischio di perdere il bonus
La ragione, secondo quanto indicato dal Comitato, sta nell’assenza di una password “che deve fornire AcquaEnna alle Poste”. Un inghippo che rischia di far perdere all’utente la possibilità di avere lo sconto in bolletta nonostante abbia i requisiti.
Il tempo corre, infatti, sempre secondo il Comitato, l’Inps “insieme al patronato, ha pure chiarito: se entro il 30 settembre non si riscuote, addio bonus. Niente proroghe. E allora ricapitoliamo: prima i software che non funzionano, adesso le password che non arrivano”.