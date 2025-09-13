La rete sanitaria, il Chiello perde posti letto, aumentano a Leonforte ed Enna, no Radioterapia

Non cambia la rete sanitaria per l’Ennese che è stata ridiscussa su scala regionale dopo che nel luglio scorso era stata presentata la bozza, scatenando un vespaio di polemiche.

I passaggi

La giunta regionale ha approvato il piano, che ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza permanente della programmazione sanitaria. Il prossimo passo sarà l’approdo alla Commissione Salute per il parere obbligatorio, per poi tornare in giunta ai fini dell’approvazione definitiva e come ultimo passaggio la trasmissione del documento al ministero della Salute.

La situazione nell’Ennese

Entrando nel dettaglio della situazione nell’Ennese, l’ospedale Umberto I di Enna guadagna 16 posti ma in provincia la crescita più sostanziosa è a Leonforte con 22 posti in più. Nel capoluogo, però, verrebbe a mancare del tutto il reparto di radioterapia. Tagli invece, all’ospedale di Piazza Armerina che perde 12 posti letto.