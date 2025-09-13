Questura, Passaro nuovo Capo di Gabinetto, Di Pollina al vertice della Digos

Cambio alla Questura di Enna. Il nuovo Capo di Gabinetto è Carmelo Passaro che prende il posto di Michelangelo Di Pollina, che guiderà l’ufficio della Digos. Di Pollina, laureato in economia e commercio, con master in diritto, organizzazione e gestione della sicurezza, è entrato in Polizia nel 1999. Passaro, originario della provincia di Caltanissetta, è arrivato nel 2020 ad Enna: ha conseguito la Laurea Specialistica in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università degli Studi di Catania.