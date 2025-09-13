Solleciti già scaduti, AcquaEnna, “errore di stampa”

AcquaEnna è intervenuta sulla questione dei solleciti dei pagamenti con data di scadenza risalente allo scorso anno, parlando di un errore.

La nota del gestore

“Acquaenna scpa informa – si legge nella nota diffusa dal gestore idrico – che il lotto datato 27/08/2025 degli avvisi di costituzione in mora/limitazione e sospensione della fornitura idrica, per un errore materiale da imputarsi alla ditta che si occupa della stampa degli stessi, riporta quale data di scadenza il 6/10/2024. Pertanto, si precisa che la data da considerare per la loro scadenza è il 6/10/2025”.

Cosa potrebbe accadere

Non basterà, comunque, questa precisazione per far tornare avanti le lancette dell’orologio, è probabile che servirà inviare dei nuovi solleciti con la data esatta.