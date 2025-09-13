Caos idrico, recapitati solleciti di pagamento già scaduti e torna l’acqua torbida

Torna il caos attorno al sistema idrico. Sono state recapitate ad alcuni utenti solleciti di pagamento di alcune bollette, pena l’interruzione del servizio.

Le fatture

Ed in una fattura, come ha fatto emergere un utente, la data ultima per saldare è del 6 ottobre del 2024: sì, un anno fa. Della vicenda si sta interessando il Comitato Senz’acqua Enna, per cui queste stesse fatture sono al centro delle contestazioni dei legali del Movimento che hanno intentato una class action contro AcquaEnna.

“Ora, se qualcuno ha una macchina del tempo da prestarci, potremmo anche tentare di rimediare” si legge in un post carico di sarcasmo pubblicato sulla pagina social del Comitato.

Acqua torbida

Contestualmente, è esploso un altro, e non nuovo, problema, quello legato all’acqua torbida dai rubinetti. Un caso si è verificato, come svelato dal Comitato, con tanto di video, nella zona Papardura.