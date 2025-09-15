Lavori sulla A19, senso di marcia alternato sulla rampa in direzione Palermo

Fra le ore 7:00 di mercoledì 17 settembre e le ore 19 del giorno successivo sulla la rampa dello svincolo di Enna a doppio senso di circolazione, di ingresso e di uscita dall’autostrada A19, nella carreggiata in direzione Palermo, sarà istituito il senso di marcia alternato regolato con un semaforo.

I lavori

Il provvedimento, come fa sapere l’Anas, si è reso necessario per eseguire, in sicurezza, i lavori di posa del cavo elettrico all’interno del cavidotto presente sul cordolo del sovrappasso autostradale dello svincolo di Enna posto al km 120 della “Palermo-Catania”.