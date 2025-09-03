A19, finiti lavori di pavimentazione sulle rampe di Enna

L’Anas informa di aver completato la sovrastruttura stradale delle rampe dello svincolo di Enna della A19 attraverso la posa in opera della pavimentazione drenante. “Tutte e tre le fasi sono state portate a termine senza arrecare disagi all’utenza. Le lavorazioni sono state effettuate in orario notturno proprio per minimizzare l’impatto sulla circolazione stradale” fanno sapere dall’Anas.

Lavori notturni

La scelta dei lavori notturni è stata presa su indicazione del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nella qualità di Commissario Straordinario del Piano di manutenzione della A19.