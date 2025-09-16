Divorzio da AcquaEnna, Cammarata, “team di esperti al lavoro, presto Cda e poi assemblea”

“Abbiamo individuato un team di professionisti e questa settimana ci riuniremo come Cda”. Lo afferma a ViviEnna il presidente dell’Ati Enna, Nino Cammarata, dopo le esternazioni dei giorni scorsi del sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, che ha sollecitato la convocazione di un’assemblea per conoscere i passi relativi alla possibile separazione da AcquaEnna. Il presidente dell’Ati spiega che, al momento, c’è una scadenza.

Il bando della Regione

“Siamo impegnati in questo momento sulla depurazione legata al bando della Regione che scade il 30 settembre” dice Cammarata che, però, annuncia un’imminente incontro con i sindaci dell’Ennese e svela che all’inizio del mese prossimo ci sarà un importante vertice.

L’idea: le rinnovabili per ridurre i costi energetici

“Convocherò l’assemblea: stiamo andando avanti come era previsto nel cronoprogramma. Giorno 2 ci sarà un incontro con il Politecnico di Milano per lo studio, richiesto come Ati Enna, finalizzato all’uso delle rinnovabili per abbattere i costi energetici che incidono