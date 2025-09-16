Rendiconto, sì del Consiglio di Piazza Armerina, la giunta, “disavanzo ridotto a 7 mila euro”

Il Consiglio comunale di Piazza Armerina ha approvato il rendiconto 2021. Un passo salutato con soddisfazione dall’amministrazione comunale.

La riduzione del disavanzo

“Il risultato raggiunto – si legge in una nota dell’amministrazione – è particolarmente significativo: rispetto all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, che prevedeva un disavanzo di circa 400mila euro, l’Amministrazione è riuscita a ridurlo a soli 7mila euro. Un dato che certifica la stabilità economico-finanziaria del Comune e valorizza il lavoro di salvaguardia portato avanti in questi anni”.

Maggioranza coesa

L’approvazione è giunta al termine di un intenso dibattito, con la maggioranza compatta a favore e l’astensione dei gruppi di opposizione, nonostante il parere non unitario espresso dai Revisori dei conti.

“Si tratta di un risultato importante – sottolinea l’Amministrazione – che conferma la bontà del percorso intrapreso e che ci permette di guardare con fiducia alla prospettiva di rilancio del Comune, a sostegno delle famiglie e delle imprese del territorio”.