Asacom, 210 mila euro per il servizio a Leonforte, Livolsi, “si parte il primo di ottobre”
Leonforte - 17/09/2025
Il sindaco di Leonforte rende noto che sono state trovate le somme per avviare il servizio Asacom che partirà il primo di ottobre.
I soldi
Livolsi specifica che sono stati stanziati 210 mila euro “per assicurare il servizio al 100% delle ore previste dal Glo con fondi del comune, che rappresentano una spesa importante per la quale abbiamo dovuto reperire risorse aggiuntive rispetto al nostro bilancio, con parte di risorse del distretto”.
L’appello alla Regione
Inoltre, il primo cittadino precisa che “l’avvio per l’uno ottobre è dovuto anche all’allineamento con i progetti del distretto D21, sia con la necessità di reperire le somme necessarie a copertura del servizio, che la stipula delle convenzioni con le associazioni”.
In merito al futuro, il sindaco di Leonforte ritiene che “con la previsione della stipula di una convenzione biennale con le associazioni si spera di potere accelerare in futuro l’avvio del servizio, nella speranza che la regione e il governo prevedano fondi aggiuntivi per assicurare stabilità anche contrattuale agli Asacom”