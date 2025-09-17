Lotta alla mafia, nuovi soci all’Antiracket di Leonforte

L’associazione Fai antiracket di Leonforte aumenta il numero di soci. Lo rende noto il presidente Gaetano Debole, per cui i nuovi ingressi rappresentano un passo in avanti nella lotta alla criminalità organizzata.

Il messaggio

“Più siamo, più forte è il messaggio che lanciamo: qui non c’è spazio per l’omertà. Aderire al Fai vuol dire scegliere di schierarsi apertamente dalla parte della legalità, della giustizia e della libertà economica” dice Debole.

I nuovi soci

I sei nuovi soci – tra commercianti, professionisti e giovani imprenditori – hanno scelto di aderire convinti che la forza del gruppo possa rappresentare un argine contro le minacce e le intimidazioni. “Solo insieme possiamo cambiare le cose” hanno dichiarato, auspicando che la loro decisione possa incoraggiare altri cittadini a unirsi al progetto.