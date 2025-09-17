Gaeta, pannelli davanti al settore dei tifosi, la scelta non va giù ai sostenitori gialloverdi

E’ stata una domenica piena di incomprensioni quella vissuta al Gaeta in occasione della gara di campionato tra Enna e Vibonese, conclusa in pareggio.

Cosa è accaduto

La tifoseria gialloverde non ha potuto sistemare il proprio striscione per via della presenza di pannelli pubblicitari, frutto, presumibilmente, di un accordo commerciale tra la società gialloverde ed un cliente che ha deciso di investire nell’Enna calcio dopo gli appelli della proprietà nel corso dell’estate.

Il buco nel settore del tifo organizzato

A quanto pare, i tifosi hanno manifestato del disappunto, fatto sta che gli striscioni non sono stati appesi e si è notato un buco in quel settore del Gaeta, tradizionalmente occupato dai gruppi di sostenitori organizzati.