Partita di Coppa al Gaeta, modifiche alla viabilità
Enna-Cronaca - 28/08/2025
Ordinanza del Comando della polizia locale di Enna in vista della partita di Coppa Italia tra Enna e Paternò in programma domenica 31 agosto al Gaeta.
I divieti
E’ stato istituito per il 31 agosto dalle ore 13.00 fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Guttuso, antistante l’ingresso principale dello Stadio “Gen. Gaeta”, consentendovi l’accesso e la sosta esclusivamente ai mezzi delle forze dell’ordine ed ai veicoli accreditati.
Nello stesso arco temporale vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata nella parte inferiore di piazza Franzolin, dove si trova il Monumento antistante la caserma dei carabinieri: qui starà il bus della squadra ospite e dell’auto della terna arbitrale.
Ed ancora, il divieto di fermata in ambo i lati di via Murgano traverse laterali al fine di consentire l’uscita in sicurezza dei mezzi delle forze dell’ordine e delle squadre dallo stadio.
Infine, il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata anche in ambo i lati di via Duca d’Aosta per la fermata dei bus e veicoli della tifoseria della squadra ospite, ed il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati del tratto di viale IV Novembre antistante l’ingresso “Gradinate” dello stadio “Gaeta”.