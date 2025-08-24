L’Enna è una squadra di rigore, passa il turno con l’Acireale e punta il Paternò

Ancora una volta i rigori sorridono ai gialloverdi in Coppa Italia. Ma al di là del 6-5 finale (1-1 dopo i 90′) la squadra di Passiatore ha meritato la qualificazione al primo turno (per stessa ammissione del tecnico ospite Marco Coppa): più verve, grinta, voglia di superare un avversario blasonato e composto da giocatori di livello, tant’è che al primo affondo l’Acireale passava: su angolo di Russotto, Samb svettava più in alto di tutti e batteva Testagrossa.

Il pareggio dopo il vantaggio granata

Ma Dridi e compagni non si perdevano d’animo e si riversavano nella metà campo acese e Distratto al quarto d’ora girava in rete da dentro l’area facendo esplodere il “Gaeta”. Una prima frazione con l’Enna protagonista e il direttore di gara che non assegnava un penalty per fallo di mano in area di Damcevski e una punizione a due per i gialloverdi in quanto Di Silvestro bloccava con le mani un retropassaggio di Cozza. Lo stesso Damcevski veniva poi graziato poco dopo quando commetteva fallo da ultimo uomo su Tchaouna ma il direttore di gara assegnava solo il “giallo”.

I rigori e la festa in campo

Nella ripresa i gialloverdi spingevano parecchio e Precknicaj per poco non trovava il gol della domenica. Quindi la lotteria dei rigori con i gialloverdi che erano precisi dagli undici metri, al contrario dell’Acireale che pagherà l’errore di Gagliardi uscendo così di scena. Domenica prossima primo turno di Coppa Italia – dopo il preliminare di oggi – con la sfida al Paternò.

Tabellino

Enna-Acireale 6-5 dcr (1-1 al 90′)

Enna: Testagrossa, Grieco (20′ st Meringolo), Pedicone, Occhiuto, Dridi (39′ st Marinacci), Tchaouna Fy, Distratto, Dadic (30′ st Rossitto), Preknicaj, Tchaouna Fk, La Mantia (20′ st Casadidio). All. Passiatore

Acireale: Di Silvestro, Di Stefano (33′ st Di Mauro), Gagliardi, Cozza, Russotto (25′ st Onazi), Semenzin (12′ st Maletic), Damcevski, Nardo, Rechichi, Iuliano (33′ st Gallo), Samb. All. Coppa.

Arbitro: Comito di Messina.

Reti: 2′ pt Samb, 16′ pt Distratto

Sequenza rigori: Gagliardi alto, Pedicone gol, Onazi gol, Marinacci gol, Maletic gol, Tchaouna Fy gol, Cozza gol, Tchaouna Fk gol, Rechichi gol, Casadidio gol.

Note: spettatori un migliaio circa con buona rappresentanza ospite. Espulsi al 13′ st Samb e al 48′ st Preknicai entrambi per scorrettezze. Ammoniti Tchaouna Fk, Di Stefano, Damcevsky e Rechichi. Angoli 4-4. Rec. 1′ e 4