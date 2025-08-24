L’Enna alla prima prova con l’Acireale, Passiatore, “la squadra è carica, avvertiamo calore dei tifosi”

Si disputerà oggi alle 16 al Gaeta la gara di Coppa Italia tra Enna ed Acireale. Una partita ad eliminazione diretta, per cui i gialloverdi avranno l’occasione di sfruttare il fattore campo.

L’allenatore

Per l’allenatore Francesco Passiatore, confermato alla guida tecnica dopo la salvezza della scorsa stagione, sarà un’occasione per capire quale è il livello della sua squadra soprattutto sotto l’aspetto tecnico e valutare eventuali lacune da colmare.

“La squadra arriverà carica a questo primo appuntamento stagionale perché giocheremo in casa davanti al nostro pubblico e chi verrà a seguirci avrà tanta curiosità nel vederci all’opera. Abbiamo lavorato bene e far bene in queste partite serve ad aumentare la propria autostima. I tifosi? Si sente nell’aria che c’è curiosità nel vederci all’opera e noi avvertiamo sempre il loro calore, speriamo accorrano in tanti.”