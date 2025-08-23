Derby di Coppa tra Enna e Acireale, ecco come cambia la mobilità

Nuove disposizioni in tema di mobilità ad Enna per via dell’incontro di calcio tra Enna ed Acireale, valido per la Coppa Italia, che si disputerà domenica 24 agosto al Gaeta.

Le disposizioni

Il Comando della Polizia municipale ha istituito a partire dalle 13 del 24 agosto, fino a cessate esigenze, “il divieto di sosta con rimozione forzata nella piazza Guttuso, antistante l’ingresso principale dello Stadio “Gen. Gaeta”, consentendovi l’accesso e la sosta esclusivamente ai mezzi delle Forze dell’ordine ed ai veicoli accreditati; il divieto di sosta con rimozione forzata nella parte inferiore della piazza Franzolin, ove insiste il Monumento antistante la Caserma dei carabinieri onde consentirvi lo stazionamento del bus della squadra ospite e dell’auto della terna arbitrale”.

Gli altri divieti

Ed ancora, sempre dalle 13 del 24 agosto fino a cessate esigenze, il divieto di fermata in ambo i lati della via Murgano e traverse laterali, onde consentire l’uscita in sicurezza dei mezzi delle forze dell’ordine e delle squadre dallo stadio; il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata anche in ambo i lati della via Duca d’Aosta, onde consentirvi lo stazionamento dei bus e/o veicoli della tifoseria della squadra ospite, ed il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati del tratto di viale IV Novembre antistante l’ingresso “Gradinate” dello stadio “Gaeta”