Cavalleria rusticana al Castello, cambia la mobilità, navette gratuite dal Pisciotto

Cambierà la mobilità ad Enna in occasione dello spettacolo Cavalleria rusticana in programma il 17 agosto al Castello di Lombardia. Il comando della Polizia municipale ha firmato una ordinanza per garantire lo svolgimento dell’evento nella massima sicurezza.

Divieti di sosta e stalli

Dalle 14,00 alle ore 24,00 e comunque fino al termine della manifestazione, vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata in tutto il piazzale Rosso e sul lato destro del tratto iniziale della via Paolo e Caterina Savoca, salvo la riserva di posti per i mezzi autorizzati di cui ai punti successivi.

Saranno istituiti nel piazzale Rosso 15 stalli per la sosta dei disabili, 15 stalli per la sosta delle autovetture al servizio delle autorità e 5 stalli per la sosta delle autovetture delle associazioni di volontariato che collaboreranno con l’organizzazione dello spettacolo. Sarà riservato il lato destro del tratto iniziale di via Paolo e Caterina Savoca per la sosta dei mezzi antincendio e di emergenza sanitaria.

Bus navetta

In quello stesso giorno sarà attiva la navetta gratuita che farà la spola dal parcheggio Pisciotto e dal parcheggio di Via Alessandro Volta (tratto della strada panoramica adibito a parcheggio) fino alle ore 01:30 del 18 agosto.