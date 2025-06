Al Castello di Lombardia torna la lirica, ad agosto Cavalleria rusticana

Sarà rappresentata il 17 agosto al Castello di Lombardia di Enna Cavalleria rusticana, l’opera lirica di Pietro Mascagni. Uno spettacolo inserito nel cartellone della settima edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra che avrà inizio il 4 Luglio alle ore 19,30 in un pianoro che si trasformerà in un teatro naturale sospeso tra i Monti Peloritani e i Nebrodi. L’appuntamento al Castello di Lombardia ripristina la vocazione classica e operistica, interrotta da oltre un ventennio, che fa della fortezza ennese faro e salotto musicale cittadino.

Gli spettacoli a Leonforte e Centuripe

Tra gli altri appuntamenti nell’Ennese c’è quello dell’8 agosto con l’omaggio a Franco Battiato alla Granfonte di Leonforte ed un concerto sinfonico al Mausoleo Romano di Centuripe.

Il programma

Il Festival 2025 si articolerà in oltre quaranta tappe che da luglio a settembre ospiteranno l’inedita e articolata offerta di una kermesse estiva di prestigio internazionale, ormai affermata tra le stagioni di riferimento dell’Isola e del Mediterraneo. Come sottolinea il direttore artistico Francesco Costa: “Il festival celebra un rito collettivo, un ritorno alle origini. Un ponte tra passato e presente, dove la musica si fa memoria e il mito – finalmente – respira con noi.”

Cosa vedere

Monumentale titolo operistico sarà la verdiana “Aida”, in scena il 24 Luglio al Teatro greco di Siracusa e, in rapida sequenza, il 26 Luglio al Teatro greco di Tindari e il 29 Luglio al Teatro antico di Taormina, con un’importante scelta filologica: verrà infatti eseguita, in prima assoluta mondiale, l’edizione critica di Anselm Gerhard, con l’inedito coro “palestriniano” dell’Atto III. La rappresentazione sarà tradotta simultaneamente nella Lingua dei Segni, continuando la rivoluzione culturale e sociale da anni promossa dal Coro Lirico Siciliano insieme all’Associazione “Sicilia, turismo per Tutti” guidata da Bernadette Lo Bianco.



Altro evento operistico di eccezione è l’abbinamento di due celeberrimi titoli, intuizione che renderà unica la data del 20 agosto al Teatro Antico di Taormina. La serata sarà aperta da un omaggio a Maurice Ravel, in occasione del 150⁰ anniversario della nascita, con un esclusivo e corale “Bolero”, animato dalla forza emotiva del corpo di ballo flamenco madrileno. La travolgente danza farà da “prologo” all’opera lirica in un atto di Pietro Mascagni, “Cavalleria rusticana’, in scena con la regia e l’ideazione di Marco Savatteri e la direzione di Alfredo Stillo.

L’omaggio a Morricone

Immancabile in cartellone sarà l’omaggio ad Ennio Morricone, divenuto un vero e proprio must delle estati concepite dal Festival Lirico dei Teatri di Pietra; un appuntamento che si innova e arricchisce con una doppia straordinaria celebrazione del quinto anniversario della morte del compositore: il 12 Luglio al Teatro greco di Siracusa e il 2 Agosto al Teatro Antico di Taormina con la speciale partecipazione di Lorenzo Licitra. La locandina sarà impreziosita da autentiche novità musicali, interamente ispirate al coté “pop” di Ennio Morricone per un abbraccio corale senza precedenti. L’omaggio al principe del novecento italiano, con il format “LOVE MORRICONE – Archi & Voci”, continuerà anche il 3 Agosto a Morgantina, il 9 Agosto al Teatro greco di Tindari, l’11 Agosto nel cuore delle Madonie, sul monte Mufara, il 21 Agosto al Teatro dell’Efebo di Agrigento, il 22 Agosto a Marina di Modica, il 29 Agosto presso il Tempio di Hera in Selinunte e il 5 Settembre a Trapani.