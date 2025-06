Castello di Lombardia, Vasco, “bonifica interna finita, toglieremo erbacce dal costone”

“Le attività di scerbamento dell’intera area del Castello di Lombardia sono stati ultimati per quanto riguarda la parte interna e sono attualmente in corso”. Lo afferma erbacce l’assessore con delega al verde pubblico Giancarlo Vasco in merito alla denuncia di alcuni residenti sulla mancata bonifica dell’area dove insiste l’antica fortezza.

“Resta da eliminare il verde sul costone”

“L’area interna – aggiunge l’assessore Vasco – risulta essere completata così come le scale di accesso e il sentiero di ingresso alla Rocca di Cerere. Resta da eliminare il verde presente sul costone del maniero adiacente ad una scalinata già interamente ripulita, poiché tale attività necessita di un intervento particolare al fine di garantire la sicurezza degli operatori e della struttura sottostante, evitando che il materiale di sfalcio sporchi e ingombri il selciato”.

Gli ostacoli

Lo stesso assessore precisa che non tutti gli interventi sono agevoli. “Val la pena, infine, di evidenziare – dice Vasco – che le pendici che attorniano il Castello hanno una pendenza media superiore al 20 per cento e in gran parte non risultano essere di proprietà del Comune”.