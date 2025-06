Rifiuti ed erbacce al Castello di Lombardia, la denuncia dei residenti

“Da diversi giorni sono presenti nell’area del Castello di Lombardia degli arbusti tagliati, evidentemente frutto di una potatura ma nessuno ha ancora provveduto a rimuoverli”.

La denuncia

Lo afferma a ViviEnna un residente ennese che, come prova, ha eseguito degli scatti fotografici per mostrare la fondatezza della sua denuncia. “E’ davvero triste – riferisce il residente – che una zona di pregio, peraltro al centro di massicci interventi di riqualificazione, presenti questo spettacolo indecoroso”.

Rischio incendi

Inoltre, secondo quanto riferito dal residente che ieri sera era in compagnia di altre persone con cui ha condiviso queste considerazioni, ci sono altri problemi: la presenza di erbacce disseminate attorno al Castello e nelle zone accanto. “Non comprendiamo come non si pensi al rischio di incendi, del resto il caldo è arrivato, per cui basta poco per scatenare un rogo, magari per mano di qualche sconsiderato”.

La sicurezza dei bambini

L’autore della denuncia pubblica, tiene a precisare che esiste un altro tema altrettanto serio. “Non possiamo di certo trascurare il fatto che la sicurezza è a rischio, mi riferisco in particolare a quella dei bambini che, come è di tutta evidenza, amano giocare o salire in sella alla bici e non vorrei che potesse accadere qualcosa di grave”