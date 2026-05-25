Trionfo di Crisafulli: “Hanno fatto bene a non darmi il simbolo” e De Rose: “Auguri al senatore”

“Non credo di aver sbagliato, la volontà dei cittadini è stata chiara per questo faccio gli auguri al senatore di buon lavoro”. Ammette la sconfitta Ezio De Rose candidato a sindaco di Enna del Centrodestra che assicura di volere vigilare sull’attività del neo sindaco, il quale viaggia su una percentuale del 63% per cui non servirà ballottaggio. De Rose si attesta intorno al 31% mentre Fiammetta è oltre il 3%.

Il sarcasmo si Mirello

Da parte sua Crisafulli lascia spazio al sarcasmo: “Hanno fatto bene a non darmi il simbolo del Pd, guardate quanti voti abbiamo preso. Mi sento carico di responsabile: non sarà facile amministrare e mettere in moto il Comune. La prima scadenza immediata sarà la festa della Patrona che deve essere un momento di unione della città”