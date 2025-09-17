La seconda Sagra del Pesce Azzurro a Sant’Elia tra degustazioni, spettacoli e artigianato

Il pittoresco borgo marinaro di Sant’Elia (frazione del Comune di Santa Flavia) nei giorni 19 e 20 settembre 2025 ospiterà la manifestazione e in questa occasione si

trasformerà in un grande ristorante a cielo aperto, dove sarà possibile degustare squisite fritture croccanti accompagnate da ottimo vino.

La location rappresenta uno dei più piccoli e romantici borghi marinari della Sicilia e si trova a 20 minuti dal capoluogo siciliano. E’ un luogo incantevole con spiaggette, tra cui la famosa Caletta, un fiordo di una bellezza mozzafiato e tra i luoghi più pubblicizzati on line – animato all’imbrunire da luci soffuse, dalle barche dei pescatori. Un luogo dove sorseggiare aperitivi romantici al chiar di luna.

Il progetto “Sagra del Pesce Azzurro” presentato all’Assessorato dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, è nato dalla volontà di rivalutare le specie ittiche soprattutto locali, esaltandone le potenzialità. Sono previste diverse iniziative che andranno ad integrare e completare il programma della manifestazione, con il fine di promuovere e valorizzare la cultura e l’identità marinara. Gli obiettivi che l’associazione Pro Loco Santa Flavia APS, insieme alle associazioni “La città che vorrei – Santa Flavia” e Ballet School, in sinergia e con l’amministrazione comunale si prefigge sono diversi: diffondere la conoscenza delle specie ittiche, attraverso un’attività d’informazione e di valorizzazione del prodotto che permette di portare a conoscenza del pubblico le diverse specie ittiche, la loro stagionalità, il loro utilizzo in gastronomia, le peculiari caratteristiche organolettiche, soprattutto, la loro convenienza; promuovere il consumo del buon pescato; sensibilizzare i consumatori verso l’acquisto consapevole dei prodotti del mare; far maturare nei più giovani una coscienza ambientale ed alimentare; creare una nuova immagine della pesca e delle specie ittiche minori; generare sinergie tra le specie ittiche meno note e la cultura locale, generando un percorso di crescita e di consapevolezza, che faccia in modo che il prodotto ittico poco noto e poco consumato, attraverso la sua valorizzazione, accresca le peculiarità culturali e l’offerta gastronomica del territorio di cui quella specie è tipica.

Verrà dato spazio anche alle attività di artigianato locale con l’allestimento della mostra mercato “L’angolo dell’artigianato” che sarà occasione per i piccoli artigiani di dare visibilità alla propria attività. La manifestazione vedrà la partecipazione di esperti del settore e di stakeholders della cultura e dell’impresa, con la presenza delle Cantine Duca di Salaparuta, il Gruppo di cuochi amatoriali, che si fanno promotori della valorizzazione della cucina tradizionale, “Cuocarini in Tour”.

A chiusura della manifestazione, giorno 20 si esibirà il cantante Daniele Smeraldi con lo spettacolo musicale “Notte Italiana”.





Luogo: Borgo marinaro di Santa Elia, Borgo marinaro di Santa Elia, 1, SANTA FLAVIA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:30

Artista: Pesce azzurro

Prezzo: 0.00