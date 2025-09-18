Fiera agricola in Germania, presente il Comune di Valguarnera con l’assessore Pecora

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale sarà presente alla 30ª edizione della Fiera Agricola Europea di Kusel, in Germania, con la partecipazione dell’assessore Gianluca Arena.

A raccontarci il valore di questo appuntamento è l’assessore al Gemellaggio, Sara Pecora: “Lo scorso anno ho avuto il piacere e l’onore di essere personalmente a Kusel, città con la quale dal 2016 portiamo avanti rapporti di gemellaggio che vanno ben oltre il settore agricolo. Oltre all’esposizione e alla vendita dei nostri prodotti tipici durante la fiera, abbiamo instaurato solidi legami di amicizia con l’Amministrazione di Kusel e con gli organizzatori di questa splendida manifestazione. Da qualche anno, inoltre, abbiamo avviato un bellissimo progetto di scambio culturale: i nostri studenti hanno l’opportunità di vivere un’esperienza formativa in Germania, ospitando poi in primavera i ragazzi tedeschi in Sicilia. Quest’anno, per motivi familiari, non potrò essere presente di persona, ma la nostra squadra – sempre unita e coesa – sarà rappresentata dal vicesindaco nelle giornate del 20 e 21 settembre. Per me è stata un’esperienza incredibile, di crescita personale e culturale. La fiera è un’occasione preziosa per promuovere i prodotti del nostro territorio e allo stesso tempo scoprire le eccellenze provenienti da tutta Europa. È un momento autentico di condivisione. Ringrazio di cuore i nostri ‘amici tedeschi’ per l’invito: con la loro ospitalità, ogni anno, ci fanno davvero sentire come a casa.”