FIMP e ALS-MCL insieme a Vizzini il 19 settembre, per un gesto di solidarietà in favore dei bambini di Gaza

Ogni bambino ha diritto a crescere, giocare, imparare, essere ascoltato e curato. La guerra rappresenta la negazione più brutale di questi diritti fondamentali. Con questa premessa il 19 settembre alle ore 19:30 a Vizzini, si svolgerà un’iniziativa di forte valore simbolico e civile promossa dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) e da Associazione Lavoratori Stranieri (ALS-MCL), per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla drammatica condizione dei bambini palestinesi.

Tutto nasce dall’esperienza concreta vissuta dal territorio, che lo scorso 4 settembre ha accolto una famiglia palestinese, nell’ambito del progetto SAI ordinari del Comune di Vizzini, ospite di un appartamento gestito dalla cooperativa Opera Prossima.

L’impegno di ALS-MCL, attraverso la sede territoriale calatina, sarà quello di aiutare e sostenere la famiglia con il supporto dei volontari dell’associazione. La FIMP, invece, durante il Congresso nazionale di Cagliari (25-28 settembre), lancerà una raccolta fondi per istituire una borsa di studio a favore dei bambini accolti a Vizzini.

All’incontro parteciperanno il presidente nazionale della FIMP, dott. Antonio D’Avino, e il presidente nazionale di ALS-MCL, dott. Paolo Ragusa, accolti dal sindaco di Vizzini, Salvatore Ferraro. Insieme faranno visita alla famiglia nella struttura che li ospita e poi si sposteranno al Circolo Culturale “Giovanni Verga”, in Via Vittorio Emanuele 27, per un incontro pubblico di sensibilizzazione e testimonianza.



