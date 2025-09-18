Gli allievi agenti della Polizia penitenziaria in visita alla Questura di Enna

Una giornata intensa e formativa vissuta dagli allievi agenti della Polizia Penitenziaria, protagonisti di una visita didattica presso la Questura di Enna. L’iniziativa, inserita nel percorso di formazione professionale, ha come obiettivo l’implementazione della conoscenza delle attività svolte dagli Uffici della Polizia di Stato.

Gli allievi sono stati accompagnati all’interno dei principali uffici della Questura, tra cui l’Ufficio Immigrazione, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l’Ufficio di Gabinetto, la Divisione Anticrimine e la Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza. Particolare attenzione è stata rivolta al lavoro quotidiano svolto dalla Polizia di Stato sul territorio e all’importanza della cooperazione tra le istituzioni.

Durante la giornata non sono mancati momenti di confronto con il personale in servizio, che ha condiviso esperienze operative, metodologie e procedure di intervento, contribuendo ad arricchire il bagaglio informativo degli allievi agenti. L’incontro si è concluso con un messaggio di incoraggiamento da parte del Questore di Enna, dott. Salvatore Fazzino, che ha sottolineato il valore della professionalità, dell’etica e dello spirito di corpo come fondamenti imprescindibili per chi sceglie di servire lo Stato. Questa visita rappresenta un esempio concreto di formazione sul campo e di costruzione di una rete istituzionale coesa, elemento essenziale per affrontare con efficacia le sfide della sicurezza.