Malati di cancro, Venezia, “serve assistenza nutrizionale, migliora le cure”

I parlamentari regionali del Pd, Fabio Venezia ed il capogruppo, Michele Catanzaro, hanno presentato un disegno di legge perché si provveda, su scala regionale, ad adottare protocolli nutrizionali nei confronti di persone affette da cancro.

La situazione nell’Ennese

Dalle informazioni in possesso al deputato Ars di Troina, non risulta che nell’Ennese vi sia il supporto nutrizionale “che è un aspetto importante nella gestione delle persone affette da un tumore” spiegano Venezia e Catanzaro, per cui “la possibilità di alimentarsi correttamente, infatti, può influire positivamente sulla risposta ai trattamenti e sulla qualità della vita dei malati. Tuttavia, anche se in alcune strutture sanitarie della Sicilia questo aspetto è supportato da specifici protocolli, molte persone non ricevono ancora l’assistenza nutrizionale di cui avrebbero bisogno, sia prima che durante il trattamento oncologico”.

La formazione del personale

Il disegno di legge, firmato anche dagli altri deputati del gruppo Pd, prevede la promozione dei servizi di assistenza onco-nutrizione nella Rete oncologica regionale, e disciplina gli interventi necessari all’assunzione e alla formazione del personale sanitario specializzato in onco-nutrizione.

“Questo disegno di legge – aggiungono Venezia e Catanzaro – rappresenta una ulteriore tappa del nostro impegno per il diritto alla salute. La sua approvazione permetterà di fornire alle strutture sanitarie della Sicilia uno strumento normativo efficace per attivare le procedure e gli interventi necessari a prevenire e trattare la malnutrizione sin dall’inizio del percorso di cure, in modo da massimizzare e consolidare gli effetti delle terapie, attenuare gli effetti collaterali e migliorare la qualità di vita delle persone malate, oltre a prevenire possibili conseguenze delle terapie farmacologiche come sovrappeso e sindrome metabolica”.