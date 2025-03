Cure per il cancro a Cristina, il dono della comunità filippina

La comunità filippina ha partecipato alla raccolta fondi per pagare le cure a Cristina, la 29enne ennese, sottoposta nei giorni scorsi ad un delicato intervento chirurgico per la rimozione di un tumore al cervello.

Un gesto che testimonia non solo la sensibilità ma anche la profonda integrazione di questo nutrito nucleo di persone, arrivate negli anni scorsi ad Enna per rifarsi una seconda vita. Molti di loro lavorano come badanti o camerieri, per cui si comprende lo sforzo economico sostenuto per dare una mano di aiuto ad una famiglia che, a sua volta, necessita di risorse per pagare le cure della clinica privata romana.

Nelle ore scorse, una delegazione di filippini ha consegnato il denaro nelle mani di un familiare di Cristina che, emozionato, ha ringraziato per il prezioso gesto. In merito alle condizioni della 29enna, madre di due figli di 4 e 2 anni, il marito, ha reso noto che l’intervento è riuscito ed è probabile che la settimana prossima la donna potrà rientrare a casa.